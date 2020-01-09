Milli Eğitim Bakanlığının "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" sloganıyla yayınladığı 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan tasarım beceri atölyeleri çerçevesinde Güneş, Yenişehir İlk ve Ortaokulunda öğrencilere kitre bebek yapımını anlattı.

Güneş, yaptığı açıklamada, bu el sanatının 7'den 70'e bütün yaş gruplarına hitap ettiğini söyledi.

Geleneksel kültüre sahip çıkılmasının önemine değinen Güneş, "Bu nedenle yaptığımız işten çok mutluyuz. Yaptığımız yöresel bebeklerle geçmişten günümüze gelen el sanatlarını anlatıyoruz. Çocuklar da mutlu oluyorlar. Dolayısıyla bir araştırmanın içerisine giriyorlar. Aileleriyle diyalogları daha iyi gelişiyor. Sosyal yönde katkısının olduğunu düşünüyorum." dedi.

Okulun müdür yardımcısı Mehmet Batur da, öğrencilere çeşitli sanatları tanıtmaya çalıştıklarını, bu kapsamda etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Öğrencilerin sanata ilgisinin arttığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Batur, "Bundan sonraki aşamalarda çeşitli etkinlikler yaparak çocukların hayal dünyasına dokunup, onların mutlu bireyler olmalarını sağlayacağız. Daha sonra çocuklarımızdan başarı bekleyeceğiz." diye konuştu.

Öğrencilerden Berşan Akın, programı beğendiğini, teknoloji ile geçirdiği zamanı kısaltıp el sanatları ile uğraşmaya gayret edeceğini aktardı.

Muhammed Berat Nayman da, geçmişteki el sanatlarını ve sanatçıların yaşamlarını öğrendiğini anlatarak, ailesinin desteğiyle bu el sanatını evinde de uygulamayı düşündüğünü belirtti.

Kaynak: AA