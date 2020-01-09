Güncel
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle 3 ev tahliye edildi09 Ocak 2020 Perşembe 14:44 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 14:45
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı.
[Fotoğraf: AA]
İlçede etkili olan sağanağın ardından Bölüm Mahallesi Hasanaoğlu Sokak'ta heyelan meydana geldi. Çökme sonucu mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Mahalleye ulaşım ara sokaklardan sağlanırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince heyelan bölgesinde inceleme yapıldı, tehlike arz ettiği belirlenen 3 ev boşaltıldı.
AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, incelemeleri sonucunda toprak kayması nedeniyle risk taşıyan evleri tahliye ettiklerini söyledi.
Mahalle sakinlerinden Nihat Aygün de yetkililerin yarın yeniden incelemede bulunacaklarını dile getirdi.
Kaynak: AA