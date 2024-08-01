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Güncel
İHA 01.08.2024 17:02

Kışlık hazırlıkları başladı, kaya tuzu talebi arttı

Kırşehir'de kışın evlerde tüketilecek gıda ürünlerinin hazırlıklarının başlaması ile kaya tuzuna talep de arttı. Kaya tuzunda bu aylarda satış rekorları yaşanıyor.

Kışlık hazırlıkları başladı, kaya tuzu talebi arttı

Kış mevsimi öncesinde yemeklik tuz alımı yapan vatandaşlar, yazın turşu, salça, peynir yapımında da kaya tuzu kullanıyor.

Şehirde tuz ocağı olmasına rağmen istenilen kalitede bulunmadığından esnaf, tuz alımlarını Çankırı ve Ortaköy'de yer alan tuz ocaklarından yapıyor. Kar yağışının etkisinin azaltılmasında da kullanılan kaya tuzu, ağustos ve eylül aylarında satış rekoruna koşuyor. Kış mevsimi öncesinde evinin kaya tuzu ihtiyacını karşıladığını söyleyen Osman Koçyiğit, yemeklik, turşuluk ve salçalık kaya tuzu alımı yaptığını belirtti.

İşletmeci Mehmet Umucu ise, "Hasat mevsimi gibi kaya tuzu yapımı ve alımı sezonu açıldı. Özellikle ağustos ve eylül aylarında turşuluk ve salçalık için kaya tuzunu müşterilerimiz için bekletiyoruz" dedi.

İl genelinde kaya tuzuna yazın talebin fazla olmasına rağmen kaliteli kaya tuzu bulamadıklarını aktaran Samet Yıldırım isimli esnaf ise, "Kaya tuzu ile ilgili şükürler olsun hiçbir şikayet gelmedi. İnsanlar işlerini dürüst şekilde yaparlarsa sorun yaşamıyorlar. Bu aylarda çok yoğun olmamıza rağmen kaya tuzu yok. Çankırı'dan, Ortaköy'den tuz alıyoruz" ifadelerini kullandı. 

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