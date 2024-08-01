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Güncel
İHA 01.08.2024 16:21

Kars’ta hububat hasadı başladı

Karslı çiftçiler hububat hasadına başladı. Nisan ve Mayıs ayarında ekimi yapılan arpa, buğday ve çavdar biçiliyor.

Kars’ta hububat hasadı başladı

Sabahın erken saatlerinde başlayan hububat hasadı gün batımına kadar sürüyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ise hububat hasadında dane kayıplarının önlenmesi için teknik ekiplerle arazi ve biçerdöver kontrollerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, bir taraftan biçerdöver kontrolü yaparken, diğer taraftan da anız yangınları konusunda çiftçileri bilgilendiriyor.

Ekipler, anız yangınları sonrasında meydana gelecek olumsuzluklar hakkında çiftçilere bir de el broşürü dağıtıyor. Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği bildirildi. 

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Kars Hububat Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
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