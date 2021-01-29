Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgının seyri ile ilgili "Bilim Kurulunun açıklamaları benim için önem arz ediyor. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum. pic.twitter.com/4FXNIC0UuN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 29, 2021

Restoranlar açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gerek okullarla alakalı, gerek restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz." dedi.