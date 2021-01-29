Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 13:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar, diğer sürücü ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Malatya-Sincik karayolu Geçitli köyü yakınlarında tipi ve kar yağışı nedeniyle 1 araç mahsur kaldı.
Sincik ilçesinden Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için yola çıkan Yasin Gencer idaresindeki otomobil içerisindeki 3 yolcu ile birlikte Geçitli köyü yakınlarında tipi nedeniyle yolda biriken kara saplandı.
Mahsur kalan aracı halatla çektiler
Karayolunda ilerleyemeyen otomobili gören başka bir araç sürücüsü ve vatandaşlar araçlarından inerek mahsur kalan aracı halatlarla çekerek kurtardı.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan vatandaşlar, karayolları ekiplerini arayarak durumu bildirdi.
Karayolları ekipleri Sincik-Malatya karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Yağış
Son Haberler
- 15:15
- 15:14
- 14:48
- 15:06
- 14:47
Sıradaki Haber
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz