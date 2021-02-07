Yeşili, doğası ve gölü ile turistlerin cazibe merkezi olan Sapanca'da, güzel havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Burada yürüyüş yapan, teknelerle gölde gezen turistler bol bol fotoğraf çektirdi.

İlçedeki doğal güzellikleri de gezen turistler, yeşilin ve doğanın keyfini sürdü.