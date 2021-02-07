Mersin'in Erdemli ilçesinde suç örgütü kurarak temizlikçi olarak gittikleri evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2'si kadın 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargıpınarı Mahallesi'nde 7 adreste gündelik temizlikçi olarak çalışan kadınların, evlerden ziynet eşyalarını alıp yerlerine sahtelerini koyarak hırsızlık yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, kimliklerini belirlediği kadın şüpheliler S.Y. ve S.C. ile H.İ'yi düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, sahte çeyrek altın, imitasyon kolye, dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 7 ayrı adreste piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan altın ve değerli eşyayı alarak sahteleri ile değiştirdiği belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklandı.