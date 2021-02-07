Karatay Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl ekim ayı içerisinde başlatılan ve Karatay Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin tamamlanması için belediye ekiplerinin çalışmalarına ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehit Azam Güdendede Anadolu Lisesi, Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu, Çumralıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hüseyin Sevim Köroğlu İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu ile Köseali İlkokulu'nda halı sahaların tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, halı sahaların 1000 metrekare ebatlarında, FIFA normlarında ve suni çim saha şeklinde inşa edildiğine dikkat çekti.

Halı sahaların etrafının galvanizli kafes tel ile çevrili olacağını ve halı sahaların yürüme yollarının kilitli parkeyle kaplı olacağını ifade eden Kılca, "Bu yatırımımızla; yarınlarımız ve umudumuz olan yavrularımızın yetişmelerine ve geleceklerine ayrı bir güç katmayı amaçlıyoruz. Eğitimlerine devam eden çocuklarımız ve gençlerimiz, gönül rahatlığıyla buralarda spor yapabilecekler. Ben bu vesileyle yapımı tamamlanan halı sahalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Geri kalan 24 halı sahayı da hızlı bir şekilde bitirerek çocuklarımızın kullanımına sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.