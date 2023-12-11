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Güncel
İHA 11.12.2023 17:04

Kış lastiği olmayan araçlar polis denetimine takıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinin giriş yolunda trafik polisi ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Kış lastiği olmayan araçlar polis ekiplerine takıldı.

Kış lastiği olmayan araçlar polis denetimine takıldı
[Fotograf: İHA]

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde trafik tedbirleri sıkılaştırıldı.

İlçenin giriş yoluna denetim noktası oluşturan ekipler tarafından, araçlar tek tek denetlendi.

1 Aralık itibariyle başlayan araçlarda takılı olması gereken kış lastiği uygulaması da denetim noktasında gerçekleştirildi. Kış lastiği olmayan sürücüler polis ekiplerinin denetimine takıldı.

Ekipler tarafından sürücülerin emniyet kemeri, sigorta ve muayene belgelerini kontrol edildi.

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