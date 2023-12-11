Kış lastiği olmayan araçlar polis denetimine takıldı

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde trafik tedbirleri sıkılaştırıldı.

İlçenin giriş yoluna denetim noktası oluşturan ekipler tarafından, araçlar tek tek denetlendi.

1 Aralık itibariyle başlayan araçlarda takılı olması gereken kış lastiği uygulaması da denetim noktasında gerçekleştirildi. Kış lastiği olmayan sürücüler polis ekiplerinin denetimine takıldı.

Ekipler tarafından sürücülerin emniyet kemeri, sigorta ve muayene belgelerini kontrol edildi.