Hafif Yağmurlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.12.2023 16:49

Giresun Valisi Serdengeçti, basınla bir araya geldi

Giresun Valisi Fatih Fatih Serdengeçti, Giresun basınıyla bir araya geldi.

Giresun Valisi Serdengeçti, basınla bir araya geldi

Bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte sohbet ettiği gazetecilerin istek ve taleplerini dinledi.

Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, basın mensuplarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Siz gece gündüz milletimize doğru haber verme hususunda büyük bir gayret içerisinde hem Giresun hem de Türkiye için çalışıyorsunuz. Bu doğrultuda basın bizim için önemlidir. Bu kamu hizmeti sevdası, kamu hizmeti çabası, memleket sevdası, memleket çabası hepsi ortak. Hepimiz için ortak değerimiz Giresun ve Türkiye'dir."

ETİKETLER
Giresun
Sıradaki Haber
Ordu'da "Türk İslam Araştırma Merkezi" yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:22
Diyarbakır'da altın yazma İbranice kitap ele geçirildi
17:16
Ekimde Türkiye'ye yaklaşık 1,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi
17:09
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni yayımladı
17:25
Filistinli yetkili: İsrail saldırıları nedeniyle Aksa Şehitleri Hastanesi'nin sağlık sistemi çökebilir
17:03
12 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı
16:56
Barselona plajında, Akdeniz'de bu yıl ölen 2 bin 600'den fazla düzensiz göçmen anıldı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Milli SİHA Bayraktar TB2, 750 bin uçuş saatini tamamladı
Milli SİHA Bayraktar TB2, 750 bin uçuş saatini tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ