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Güncel
DHA 11.12.2023 16:34

Eskişehir'de sahte ve kaçak alkol operasyonu

Eskişehir'de polis ekiplerince bir ev ile iş yerine yapılan baskında 380 litre etil alkol ile 74 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de sahte ve kaçak alkol operasyonu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak alkol denetimlerini artırdı.

Polis ekiplerince kaçak alkol üretildiği belirlenen bir ev ve iş yerine baskın yapıldı. 1 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 380 litre etil alkol, 74 litre sahte ve kaçak alkol, 6 adet sahte ve kaçak alkol yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, `Yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak/sahte alkol ticaretinin önlenmesi ve halk sağlığının korunması maksadıyla sahte/kaçak alkol satan kişilere yönelik çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. Vatandaşlarımızın bandrolsüz, menşei belli olmayan, merdiven altı üretilmiş ürünlerden uzak durmaları, şüphelendikleri ürünlerle alakalı ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir` denildi. Soruşturma sürüyor.

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Eskişehir Sahte Alkol
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