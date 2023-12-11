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Güncel
İHA 11.12.2023 16:18

Ardahan'da ulaşıma sis engeli

Ardahan-Çıldır Karayolu'nda sabah saatlerinde etkili olan sis, tipi ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da ulaşıma sis engeli

Ardahan’da yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Çıldır Aktaş Sınır Kapısı Yolu Mozeret Geçidi'nde etkili olan sis, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sürücülerden İsmail Kahya, `Şu anda Mozeret Geçidi'ndeyiz. Yoğun bir sis var. Biz de bu sisli havada yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. Aşıkşenlik Tüneli'nin bir tüpü açıldı. Gürcistan’a gitmek için bu yolu kullananlar açılan tek tüpten geçiyor. Fakat dönüş yolunda Mozeret Geçidi'ni kullanmak zorundayız. Bu zor şartlarda burada yaşamaya çalışıyoruz. İnşallah Aşıkşenlik Tüneli'nin diğer tüpü de faaliyete geçerse bu çileden kurtulmuş oluruz` dedi.

Ekipler ise bölgede ulaşım sorunları yaşanmaması için yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Sürücülerin sık sık uyarıldığı bölgede, görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü bildirildi. 

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