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Güncel
AA 11.12.2023 16:57

Bitlis'te vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde vatandaşlar, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Bitlis'te vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü
[Fotograf: AA]

Bitlis Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde yapılan yürüyüş, İbadullah Camisi önünde başladı.

"Filistin özgür olana dek mücadelemiz devam edecek" pankartı taşıyan vatandaşlar, sloganlar atarak Yaşam Alışveriş Merkezi önüne kadar yürüdü.

Saldırılarda hayatını kaybedenler için dua eden ve İsrail'e tepki gösteren vatandaşlar, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Yürüyüşe, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Erhan Ayaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe sakinleri katıldı.

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