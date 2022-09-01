2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Kırtasiyelerde de hazırlıklar başladı.

Bayburt’ta kırtasiye işletmecisi, okulların açılmasına yakın hazırlıklara başladıklarını ve haftaya ciddi yoğunluk beklediklerini söyledi.

Müşterilerin internetten alışveriş yaparken ürünün eski ürün olup olmadığına dikkat etmelerini vurgulayarak, "Kitaplarda özellikle güncel olup olmadığına, iskonto fiyatlarına dikkat etsinler. Şu an için çantaya bir rağbet var, daha da bekliyoruz. İnşallah okul alışverişlerinde önümüzdeki hafta itibariyle yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Okul alışverişlerinde velilerimize önerilerimiz, çocukların sağlığına elverişli ürünlere dikkat etsinler. Ürünleri alırken fiyat politikasına mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor, çünkü fiyatlar zamlı şekilde olabiliyor" dedi.