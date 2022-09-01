Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Yakutiye Belediyesi tarafından, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen yarışlar, 4 Eylül'de Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesi'ndeki Rahvan At Yarış Tesisleri'nde yapılacak.

Türkiye’nin dört bir yanından onlarca rahvan at ve binicisinin katılacağı yarışlar, bu yıl 11 kategoride gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediyesi ile organize ettikleri etkinliğe herkesi davet ederek, "Ata mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevidir" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da yarışlara ilginin yoğun olduğunu söyledi.

"Yarışlara farklı illerden talep var"

Ata sporunun yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara tanıtılmasını amaçladıklarını aktaran Uçar, şöyle konuştu:

"Geçen yıl başlattığımız dev organizasyon bu sene de ülkemizdeki yarışseverlerin ve at tutkunlarının odaklandığı yarış niteliğinde olacak. Şimdiye kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yarışlarımıza katılmak için aşırı talep var. Elimizden geldiğince görkemli şekilde rahvan at yarışlarımızı gerçekleştirecek, Büyükşehir Belediyemizle inşallah hemşerilerimize keyifli bir gün yaşatacağız."