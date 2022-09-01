Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'daki trafik kazasında uzman çavuş yaralandı
[Fotograf: AA]
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Cengiz Başal idaresindeki otomobil, Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 20'inci kilometresinde Mehmet Yiğit yönetimindeki tırla çarpıştı.
Kazada, uzman çavuş olduğu öğrenilen Başal, yaralandı.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen Başal, ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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