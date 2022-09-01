Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da otomobil seyir halinde alev aldı
[Fotograf: AA]
Burdur'da alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ayhan Kaplan idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle Burdur-Kemer kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.
Otomobilde yangın başladığını gören sürücü aracını terk etti. İhbar üzerine olay yerine Burdur Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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