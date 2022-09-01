Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kamyonet devrildi: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Karabük'te devrilen kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ç.U. idaresindeki kamyonet, Karabük-Yenice kara yolu Fatih Mahallesi yakınlarında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Etiketler: AFAD
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