Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü
Amasya'nın Taşova ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 zanlı, suçüstü yakalandı.
Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alparslan köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı araştırmada, arazide iş makinesiyle çalışma yapıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda ekskavatör, balta, kürek, jeneratör ve hilti kullanarak kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçak Kazı
Sıradaki Haber
Torakçı kadınların mangal kömürü mesaisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz