Memur-Sen Kırşehir İl Temsilciliğine bağlı sendikaların üyelerinin bağışlarıyla kentteki bir fabrikadan un temin edildi.

Toplanan unlar, Türk Kızılay Kırşehir Şubesi çalışanlarının katkısıyla 7 tıra yüklendi. Tırlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD aracılığıyla Gaziantep'e gönderildi.

MÜSİAD Kırşehir Şubesi ve Mucur Belediyesi de kışlık giysi, malzeme ve gıda yüklü birer tırı, deprem bölgesine gönderdi.