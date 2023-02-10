Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'den deprem bölgesine yardım malzemesi gönderildi
Kırşehir, Niğde, Yozgat ve Kayseri'de sivil toplum kuruluşları ve belediyeler aracılığıyla toplanan yardım malzemeleri, tırlarla deprem bölgesindeki kentlere gönderildi.
Memur-Sen Kırşehir İl Temsilciliğine bağlı sendikaların üyelerinin bağışlarıyla kentteki bir fabrikadan un temin edildi.
Toplanan unlar, Türk Kızılay Kırşehir Şubesi çalışanlarının katkısıyla 7 tıra yüklendi. Tırlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD aracılığıyla Gaziantep'e gönderildi.
MÜSİAD Kırşehir Şubesi ve Mucur Belediyesi de kışlık giysi, malzeme ve gıda yüklü birer tırı, deprem bölgesine gönderdi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Kırşehir
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