Süleymanpaşa Mili Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Meslek liselerinin depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya çalıştığını ifade eden Atilla, "Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda meslek liselerimiz sürece refleks gösterdi. Dün ürettiğimiz ekmekler hazırlandı ve bugün yola çıkartıldı. Günlük 5 bin ekmek üretilecek. Burada fedakarca çalışan emek veren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. İçerisinden geçtiğimiz süreç Allah'ın izniyle devlet, millet birlikteliğiyle kısa bir sürede atlatılacağına inanıyorum" dedi.

Ekmek üretimine destek olmak amacıyla mezun olduğu okuldaki çalışmalara katılan Canan Çatan da herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade etti.