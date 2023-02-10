Karamanlı Kaymakamlığının koordinasyonda Hakan Sevim Fen Lisesi yemekhanesinde gönüllü öğretmenler ve vatandaşların katılımıyla hazırlanan kumanyalar deprem bölgelerine gönderiliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürcan Akyol, Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla çalışmalara başladıklarını belirterek, müdür, öğretmen, öğrenci ve vatandaşların gönüllü olarak görev aldığını söyledi.

Günde 4 bin adet kumanya hazırladıklarına değinen Akyol, "Burada hepimiz hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Halkımızdan da yardımlar geliyor. Hergün hazırladıklarımızı tırlara yetiştirip depremzedelerimize gönderiyoruz" dedi.

Hazırlanan kumanyalar hakkında bilgi veren Akyol, "Ekmek, peynir, domates, salatalık ve marul yer alıyor. Bir de bölgedekilerin enerjiye ihtiyaçları olacağı için ekstra olarak helva ekmek hazırlıyoruz. Bu menüyü daha da çeşitlendireceğiz. Her gün kumanya hazırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"Elimizden geldiğince maddi manevi yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Akyol, halktan çok büyük destek aldıklarını dile getirerek, herkesin yardım etmek istediğini anlattı.

Öğretmen Mustafa Ersin Kaşlı da deprem bölgesine gitmek istediğini vurgulayarak, "Dün arkadaşlarımız deprem bölgesine gitti. Orada çok sayıda insan varmış. Bizler de oradakilere kumanya hazırlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince maddi manevi yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Havali Ergün de el ele vererek bu sürecin atlatılması için çalıştıklarını kaydetti.

Gönüllü Canan Balar, eşinin AFAD gönüllüsü olarak Hatay'a gittiğini belirterek, "Ben de kumanya hazırlayarak oradakilere destek olmaya çalışıyorum" dedi.

Ayrıca Karamanlı'dan, deprem bölgelerinde arama kurtarma yapacak AFAD gönüllüsü 9 kişilik bir ekip de yola çıktı.