Çok Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.04.2024 18:54

Kırşehir'deki öğrenci ve akademisyenlerden Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi.

Kırşehir'deki öğrenci ve akademisyenlerden Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü organizasyonuyla Merkez Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu binası önünde toplanan akademik ve idari personel ile öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Etkinlikte, ABD'de başlayan ve dünyadaki üniversitelere yayılan protestolarda, Gazze'deki katliama karşı gelen öğrenci ve akademisyenlerin yanında oldukları belirtildi.

Uzun süredir devam eden soykırımın en kanlı şekilde devam ettiği, binlerce çocuk ve kadının öldürüldüğü, hastanelerin hedef alındığı, yeni doğmuş bebeklerin vahşice katledildiği kaydedildi.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Bolu'da bilim şenliği düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
19:30
Beyaz Saray'dan İsrail'e "Refah operasyonuna karşıyız" mesajı
19:25
Trump'a "sus payı" davasında konuşma yasağını ihlalden 9 bin dolar para cezası
19:34
Guterres'ten ülkelere İsrail'in Refah'a olası operasyonunu engelleme çağrısı
18:59
Paris'te üniversite öğrencileri Gazze için kampüste eylem başlattı
18:59
23 ilde "Sibergöz-36"operasyonu: 109 gözaltı
Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor
Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor
FOTO FOKUS
Ters hava akımına kapılan yamaç paraşütçüsü düştü
Ters hava akımına kapılan yamaç paraşütçüsü düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ