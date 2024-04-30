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Güncel
AA 30.04.2024 18:46

Bolu'da bilim şenliği düzenlendi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bilim şenliği yapıldı.

Bolu'da bilim şenliği düzenlendi

Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki "Çağ Ötesi Geleceğin Sınıf Laboratuvarı ve Bilim Şenliği" etkinliğinin açılışına Kaymakam Mehmet Kaan Kini, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı katıldı.

Şenlik kapsamına okulda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan fen, teknoloji, tarih, felsefe, İngiliz edebiyatı alanlarındaki projeler, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Açılışın ardından öğrencilerden projeler hakkında detaylı bilgi alan katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesindeki FCL çalışmasıyla ilgili de bilgilendirildi.

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