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Güncel
AA 30.04.2024 17:56

Amasya BİLSEM, Erasmus proje ortaklarına ev sahipliği yaptı

Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Erasmus proje ortaklarına ev sahipliği yaptı.

Amasya BİLSEM, Erasmus proje ortaklarına ev sahipliği yaptı

Almanya koordinatörlüğünde yürütülen, 2022-1-DE03-KA210-SCH-00008235 nolu “Break Bullying Barriers” (Zorbalık Bariyerlerini Kırın) isimli projenin Türkiye faaliyetini Amasya BİLSEM yürüttü.

Kurumun İngilizce öğretmeni Sibel Erbaş koordinatörlüğünde proje değerlendirme toplantıları yapıldı. Bunun yanı sıra Amasya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Nihan Osmanağaoğlu tarafından "Zorbalıkla Mücadelede Şiddetsiz İletişim" konulu seminer verildi.

Almanya, İtalya, Romanya, Türkiye ortaklığında yürütülen projede uluslararası ve yerel birçok çalışma ile öğretmen, öğrenci ve velilere pek çok katkılar sunuldu.

Projenin son gününde Amasya BİLSEM Müdürü Muhammed Bolat tarafından katılımcılara sertifikaları verildi.

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