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Güncel
AA 30.04.2024 17:38

Elazığ'da 10 okul kütüphaneye, kütüphaneler de 30 bin kitaba kavuştu

Elazığ'da "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının hibe desteği, meslek lisesi öğrencilerinin el emeği ile 10 okul kütüphaneye kavuştu.

Elazığ'da 10 okul kütüphaneye, kütüphaneler de 30 bin kitaba kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje çerçevesinde Elazığ'da kütüphane bulunmayan okullar için çalışma yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 7'si merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak 2020'deki depremde hasar gören okulların yerine inşa edilenler olmak üzere çeşitli nedenlerle kütüphanesi kullanılamaz hale gelen 10 okul tespit edildi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2 milyon liralık hibe desteğiyle 10 okula kazandırılan kütüphanelerin kitap rafları, dolap, okuma masası gibi mobilyalarını meslek lisesi öğrencileri hazırladı.

Rafları 30 bin kitapla doldurulan modern kütüphanelerde öğrenciler, hem kitap okuma hem de ders çalışma imkanı buluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, kentte son iki yıldır kültürel içeriklerin ve faaliyetlerin artırılması, ana dil becerilerinin geliştirilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmaların yapılabilmesi için öğrencilere imkan sağlanması gerektiğini ifade eden Yiğit, "DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile hazırladığımız proje kapsamında 2 milyon lira hibe destek aldık. Bu hibe destekle 10 eğitim kurumumuzda donanımı yüksek, kitap içerikleri zengin kütüphaneler oluşturduk. Projeyle 30 bin kitabı da ilimize kazandırmış olduk." dedi.

"Özellikle kırsaldaki okullarımıza öncelik verdik"

"Özellikle kırsal yerleşim yerlerindeki okullarımıza öncelik verdik. Her yönüyle ilimizin eğitim kurumlarına, öğrencilerimize katma değer sağlayan güzel bir proje oldu." diyen Yiğit, kütüphane sayısını artırmak niyetinde olduklarını belirtti.

Yiğit, bu çalışmaya meslek lisesi öğrencilerinin de katkı sunmasının büyük bir katma değer sağladığını dile getirerek, öğrencilerin kitaba erişimini sağlayan bu projeye katkılarından dolayı DAP Bölge Kalkınma İdaresine teşekkür etti.

"Aradığımız kitaba çok rahat ulaşabiliyoruz"

Öğrencilerden Beyza Karaman, okullarında kütüphanenin bu yıl açıldığını belirterek, kendilerine bu imkanın sunulmasından memnun olduklarını söyledi.

Lise son sınıfta okuduklarını, dershaneye gitme imkanı bulamayan öğrenciler için bu kütüphanelerin önemli olduğunu ifade eden Karaman, "Boş zamanlarımızda gelip kitap okuma, soru çözme imkanımız oluyor. Daha verimli zaman geçirmiş, daha fazla kitap okuyup kendimizi geliştirmiş oluyoruz." diye konuştu.

Sude Nur Doğan ise kitaplarla donatılan kütüphanelerin hizmete sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, burada verimli zaman geçirdiklerini söyledi.

Doğan, "Aradığımız kitaba çok rahat ulaşabiliyoruz. Ödünç kitap alıp, geri getirebiliyoruz. Bizim için güzel bir çalışma ortamı oldu." ifadelerini kullandı.

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