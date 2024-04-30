Çok Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.04.2024 17:41

Konya'da sağanak etkili oluyor

Konya il merkezinde sağanak etkili oluyor.

Konya'da sağanak etkili oluyor

Kurak geçen kış ayları ardından ilkbahar aylarında da beklenen yağışları alamayan Konya ve çevresinde, ikindi saatlerinde başlayan ani sağanak vatandaşları sevindirdi.

Etkili sağanak, kent merkezi ve çevresinde, cadde ve sokaklarda yer yer su birikintilerine neden olurken, belediye ve emniyete hayatı olumsuz etkileyen herhangi bir su baskını haberi gelmediği öğrenildi.

Merkezde başlayan sağanak hafif şiddette devam ediyor.

Son bir haftadır Konya ve ilçelerinde, çiftçiler kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıyordu.

ETİKETLER
Konya
Sıradaki Haber
Kırıkkale'deki çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
19:30
Beyaz Saray'dan İsrail'e "Refah operasyonuna karşıyız" mesajı
19:25
Trump'a "sus payı" davasında konuşma yasağını ihlalden 9 bin dolar para cezası
19:34
Guterres'ten ülkelere İsrail'in Refah'a olası operasyonunu engelleme çağrısı
18:59
Paris'te üniversite öğrencileri Gazze için kampüste eylem başlattı
18:59
23 ilde "Sibergöz-36"operasyonu: 109 gözaltı
Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor
Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor
FOTO FOKUS
Ters hava akımına kapılan yamaç paraşütçüsü düştü
Ters hava akımına kapılan yamaç paraşütçüsü düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ