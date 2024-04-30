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Güncel
İHA 30.04.2024 18:34

Düzce'de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı

Düzce Valiliği, gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Düzce'de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı

Düzce Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda “Yapılan son değerlendirmelere göre 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü Batı Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Düzce çevrelerinde gece saatlerinden, Zonguldak, Karabük, Bartın çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Yağışın 1 Mayıs 2024 saat 00.00 ile 1 Mayıs 2024 23.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor. 

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