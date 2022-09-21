Yenice Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'ndaki 6 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın çıkan dairede bulunan Abdullah Bülbül ile yan ve üst katlardaki 5 kişinin itfaiye merdiveni ile tahliyesi sağlandı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, 6 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.