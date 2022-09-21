Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
[Fotograf: AA]
Kırşehir'de, 6 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenice Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'ndaki 6 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın çıkan dairede bulunan Abdullah Bülbül ile yan ve üst katlardaki 5 kişinin itfaiye merdiveni ile tahliyesi sağlandı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, 6 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.
Son Haberler
- 17:43
- 17:37
- 17:30
- 17:33
- 17:22
Sıradaki Haber
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 21 Eylül 2022 güncel altın fiyatları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz