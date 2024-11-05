Açık 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.11.2024 17:24

Kırşehir'de üniversite öğrencilerine "Sağlıklı Yaşam" eğitimi verildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ndeki öğrencilere "Sağlıklı Yaşam" eğitimi verildi.

Kırşehir'de üniversite öğrencilerine "Sağlıklı Yaşam" eğitimi verildi

Kırşehir Genç İHH ve Kızılay tarafından KAEÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, üniversite gençlerine sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yaptı.

İnsan hayatında en önemli unsurunun sağlık olduğunu hatırlatan Çetin, gençlerin sağlıklı yaşam sürmeleri için dikkat etmeleri gereken hususlar bulunduğunu, hastalıkların çoğunluğu ve ölümlerin yaklaşık üçte ikisinin yaşam tarzı ile ilişkili ve risk faktörlerine bağlı olduğunu anlattı.

Gençlerin beslenmelerine dikkat etmeleri, sigara ve alkol gibi bağımlılıklardan uzak durmaları gerektiğini aktaran Çetin, bununla birlikte sağlıklı yaşam için özellikle spor yapmaları ve fiziksel aktivitede bulunmalarının gerektiğini ifade etti.

Kızılay gönüllüsü Özlem Yıldırım ise gençlere "İlk Yardım" alanında bilgilendirme yaparken, maket hasta ile acil durumlarda yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi.

Kırşehir İHH Başkanı Hikmet Kılıç ise verimli geçen eğitim için Çetin ve Yıldırım ile öğrencilere teşekkür etti.

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:58
DSÖ, 17 endemik patojende acilen yeni aşıya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı
18:40
Katil İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Batı Şeria'da 3 Filistinli hayatını kaybetti
18:39
Kırıkkale'de FETÖ operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
18:28
BIST 100 günü düşüşle tamamladı
18:23
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
18:21
Adalet Bakanı Tunç, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Morris'i kabul etti
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
FOTO FOKUS
Evine giren hırsızı üzerine atlayıp yakaladı
Evine giren hırsızı üzerine atlayıp yakaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ