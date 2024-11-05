Kırşehir'de üniversite öğrencilerine "Sağlıklı Yaşam" eğitimi verildi

Kırşehir Genç İHH ve Kızılay tarafından KAEÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, üniversite gençlerine sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yaptı.

İnsan hayatında en önemli unsurunun sağlık olduğunu hatırlatan Çetin, gençlerin sağlıklı yaşam sürmeleri için dikkat etmeleri gereken hususlar bulunduğunu, hastalıkların çoğunluğu ve ölümlerin yaklaşık üçte ikisinin yaşam tarzı ile ilişkili ve risk faktörlerine bağlı olduğunu anlattı.

Gençlerin beslenmelerine dikkat etmeleri, sigara ve alkol gibi bağımlılıklardan uzak durmaları gerektiğini aktaran Çetin, bununla birlikte sağlıklı yaşam için özellikle spor yapmaları ve fiziksel aktivitede bulunmalarının gerektiğini ifade etti.

Kızılay gönüllüsü Özlem Yıldırım ise gençlere "İlk Yardım" alanında bilgilendirme yaparken, maket hasta ile acil durumlarda yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi.

Kırşehir İHH Başkanı Hikmet Kılıç ise verimli geçen eğitim için Çetin ve Yıldırım ile öğrencilere teşekkür etti.