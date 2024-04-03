Kırşehir’de seçmenin sandığa gitme oranı yüzde 74

Seçmen listelerinde yazılı olan 99 bin 050 seçmen sayısına göre Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti 26 bin 462, İYİ Parti bin 994, DSP 29, Yeniden Refah bin 765, Dem Parti 872, Zafer Partisi 907, TKH 39, BTP 103, YTP 67, CHP 37 bin 377, Hüda Par 73, HAK Par 22, DP 149, Millet 41, Deva Partisi 79, Saadet Partisi 539, Vatan Partisi 37 oy aldı. Kırşehir’de bağımsız olarak seçimlere giren aday ise 152 oy oranına sahip oldu.



Belediye Meclisi'nde Kırşehir merkezde AK Parti 26 bin 575, Cumhuriyet Halk Partisi 33 bin 412 oy aldı. İl Genel Meclisi'nde ise AK Parti ve CHP kıyasıya yarış gösterdi. Seçim Birleştirme Tutanaklarına göre AK Parti 25 bin 842 oy alırken CHP 35 bin 559 oy aldı.