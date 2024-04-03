Gaziantep’te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde İbrahimli Mahallesi Çevre yolu üzerinde meydana geldi.



Aynı yönde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, kamyona arkadan çarptı. Kaza yapan araçlara otomobil de çarptı. Zincirleme kazada hafif ticari araçta bulunan Mehmet G. ve Cesur E. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi ise ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.