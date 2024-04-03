Kurşunlu Belediyesinde devir teslim töreni düzenlendi

Kurşunlu Belediyesinde düzenlenen devir teslim töreninde Uslu, Kurşunlu Belediye Başkanlığını devraldığı Şakir Kaymak'a bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sorunsuz bir seçim süreci geçirdiklerini belirten Uslu, "Hangi vatandaşımızın hangi belediye başkan adayını desteklediği önemli değil. Bizler Kurşunlu'nun evlatlarıyız. Geçmişe sünger çekip geleceğe bakacağız. Bizleri destekleyen, desteklemeyen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Şakir Kaymak da iki dönem boyunca birçok çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Şerafettin Uslu'ya görevinde başarılar diliyorum. Başkanlık süresince bizlerin yapabileceği her türlü projede destekçileri olacağım" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Uslu, Kaymak'a çiçek vererek belediye binasından uğurladı.