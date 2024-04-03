Duman 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.04.2024 11:31

Erzincan'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Erzincan'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda kent merkezinde S.T, A.C, E.Ş, R.P ile İ.Ç. kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Kullanılan kazma ve küreklere el koyan ekipler ayrıca şüphelilerin yanlarında, üzerinde Arapça harflerin yazılı olduğu mermer parçası buldu.

Şüpheliler, ekiplerce gözaltına alındı.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Burdur’da 13 firari yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
Fransa Ukrayna'ya 'yüzlerce' ikinci el zırhlı araç gönderecek
12:40
Oyların yeniden sayıldığı Gelibolu'da sıralama değişmedi
12:44
14 yıl önce bulunan mamut fosilleri müzede sergileniyor
12:38
MSB MAFAM, 2015'ten bu yana 226 bin mayın imha etti
12:36
İtikafa girenler ramazanın son günlerini ibadetle geçiriyor
12:23
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Kızıl eğrelti otları Kızılırmak Delta'sında su yüzeylerini kapladı
Kızıl eğrelti otları Kızılırmak Delta'sında su yüzeylerini kapladı
FOTO FOKUS
İsrail Gazzelilere yaşam hakkı tanımıyor
İsrail Gazzelilere yaşam hakkı tanımıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ