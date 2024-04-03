Burdur’da 13 firari yakalandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 22-31 Mart tarihleri arasında meydana gelen 27 asayiş olayında 32 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi.

İl genelinde yapılan 32 bin 208 şahıs sorgulamasından 96 aranan şahıs, 12 bin 219 araç sorgulamasından 2 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yakalanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü tutuklandı.