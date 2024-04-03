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Güncel
İHA 03.04.2024 11:32

Burdur’da 13 firari yakalandı

Burdur’da jandarma ekiplerinin genel asayiş uygulamalarında yakalanan 13 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Burdur’da 13 firari yakalandı
[Fotograf: İHA]

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 22-31 Mart tarihleri arasında meydana gelen 27 asayiş olayında 32 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi.

İl genelinde yapılan 32 bin 208 şahıs sorgulamasından 96 aranan şahıs, 12 bin 219 araç sorgulamasından 2 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

Burdur’da 13 firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yakalanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü tutuklandı.

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