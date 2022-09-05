Öğrenciler okulun ilk gününde arkadaşlarıyla tanıştı. Öğretmenler, minik öğrencilere okulla ilgili bilgi verdi.

Merkez Cumhuriyet İlkokulu'nda da okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ilk ders heyecanı yaşadı. 127 okulda 6 bin 139 okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencisi için uyum eğitimi başladı.

Okulun müdürü Erol Gölbaşı, 2022-2023 eğitim öğretim yılını uyum haftası ile başlattıklarını anlatarak, "Heyecanlı şekilde okullarına başladılar. Bugün okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanıdılar" dedi.