Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı
[Fotograf: AA]
Kırşehir'de 127 okulda 6 bin 139 okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencisi için uyum eğitimi başladı.
Öğrenciler okulun ilk gününde arkadaşlarıyla tanıştı. Öğretmenler, minik öğrencilere okulla ilgili bilgi verdi.
Merkez Cumhuriyet İlkokulu'nda da okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ilk ders heyecanı yaşadı. 127 okulda 6 bin 139 okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencisi için uyum eğitimi başladı.
Okulun müdürü Erol Gölbaşı, 2022-2023 eğitim öğretim yılını uyum haftası ile başlattıklarını anlatarak, "Heyecanlı şekilde okullarına başladılar. Bugün okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanıdılar" dedi.
Etiketler: Eğitim
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