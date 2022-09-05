Rusya Maliye Bakanlığı, petrol fiyatlarının öngörülen düzeyin üzerinde seyrettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, yüksek petrol fiyatları sayesinde, bütçenin petrol ve doğal gaz ihracatından eylülde 403 milyar ruble ilave gelir elde etmesi bekleniyor.

Yaptırımlar nedeniyle çeşitli bütçe kurallarının geçici olarak dondurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle ilave gelirlerin döviz veya altın alımında kullanılmayacağına işaret edildi.