Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya petrol ve gaz ihracatından eylülde ilave 403 milyar ruble gelir hedefliyor
Rusya Maliye Bakanlığı, artan enerji fiyatları sayesinde petrol ve doğal gaz ihracatından eylülde 403 milyar ruble (yaklaşık 6,7 milyar dolar) ilave bütçe geliri hedefliyor.
Rusya Maliye Bakanlığı, petrol fiyatlarının öngörülen düzeyin üzerinde seyrettiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, yüksek petrol fiyatları sayesinde, bütçenin petrol ve doğal gaz ihracatından eylülde 403 milyar ruble ilave gelir elde etmesi bekleniyor.
Yaptırımlar nedeniyle çeşitli bütçe kurallarının geçici olarak dondurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle ilave gelirlerin döviz veya altın alımında kullanılmayacağına işaret edildi.
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