Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının tesis edilmesinin ardından genç ve çocukların sportif faaliyetlere yönlendirildiği Yüksekova'da, çeşitli branşlardaki kurslarda müsabakalara hazırlanan sporcular katıldıkları organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle göz dolduruyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki kurslar sayesinde lisanslı sporcu sayısı artan ilçede, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle tenise başlayan 13 yaşındaki Ayaz ve 14 yaşındaki Agit Atılgan kardeşler de ulusal müsabakalarda önemli başarılara imza attı.

Katıldıkları tüm maçları kazandılar

Batman'da 15-17 Nisan'da düzenlenen "Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları" ve 26-28 Haziran'da Şırnak'ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Çeyrek Final Müsabakaları"nda kendi kategorilerinde birinci olan Atılgan kardeşler, 18-21 Ağustos'ta Ağrı'da düzenlenen "Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası"nda da tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 29 Eylül'de düzenlenecek Tatvan-Nemrut Krater Cup'a katılacak olan başarılı sporcular, buradan da madalya kazanarak elde edecekleri puanlarla milli takım forması giymeyi hedefliyor.

Başarılarıyla ilçedeki diğer gençlere de örnek olmak isteyen kardeşler, Gençlik Merkezi bahçesindeki sahada diğer sporcularla birlikte hazırlıklarını sürdürüyor.

"Bir raketi iki kişi kullanıyorduk"

Ayaz Atılgan, öğretmenleri sayesinde 3 yıl önce tenise başladığını ve farklı illerdeki turnuvalara katıldığını söyledi.

Tenisle birlikte hayatının da değiştiğini anlatan Ayaz Atılgan, "Tenisle tanıştıktan sonra okulda da başarım arttı. Dondurucu soğuklarda da durmadan çalışmalarımızı sürdürdük. Bir raketi iki kişi kullanıp antrenman yapıyorduk. Ağrı Dağı Tenis Turnuvasında birinci oldum. Çok mutluyum. Amacım milli formayı giyip uluslararası müsabakalarda ülkemi, ailemi ve öğretmenlerimi gururlandırmak" dedi.

"Büyük başarılar elde etmek istiyorum"

Agit Atılgan ise öğretmeninin tavsiyesi üzerine bu spora başladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Mayıs ve haziran aylarında Batman ve Şırnak'ta düzenlenen bölge şampiyonasında, en son da Ağrı Dağı Tenis Turnuvasında birinci oldum. Okulda başarısız bir çocuktum. 7 zayıf notum vardı. Spora başladığımdan beri artık düşük not almıyorum. Okuldaki başarım arttı. Kardeşimle birlikte milli takım forması giyerek büyük başarılar elde etmek istiyorum."

"Bütün insanlarımıza dokunacağız"

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin ise ilçenin genç nüfus ve sporcu potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla ilçedeki sporcu kapasitesini keşfettiklerini anlatan Keskin, "Ülkemizde, ilimizi değişik branşlarda temsil eden birçok sporcumuz var. Kayak dalında 36 milli sporcumuz var. Kayakta çok ciddi başarılarımız var. Diğer alanlarda da ciddi başarılar elde ettik. Kort tenisinde geçen bütün maçlarını kazanarak şampiyon olan iki sporcumuz var. Bu sporcular mayıs ve haziran ayında da bölge de şampiyon oldular. Bundan sonra da onlardan büyük başarılar bekliyoruz. 5 yaşından 70 yaşına kadar bütün insanlarımıza dokunacağız ve ilçemizin sporcu potansiyelini ortaya çıkaracağız" dedi.