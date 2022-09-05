Afife Keçik İlkokuluna sabah saatlerinde gelen öğrencilere uyum eğitimi programı kapsamında bilgi verildi.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin heyecanla bu günü beklediklerini söyledi.

Kilis'te yaklaşık 8 bin öğrencinin bugün okula başladığını anlatan Akkurt, öğretmen ve sınıfların sürece hazır olduğunu vurguladı.

Okulların bakımlarını bitirdiklerini aktaran Akkurt, "Öğrencilerimiz için kitaplarını ayın 12'sinde masalarında hazır edeceğiz. Kaynak eserlerini de buradan aylık dilimler halinde kendilerine ulaştıracağız. Öğrenci velilerimize yeni bir masraf, uğraş alanı oluşturmadan bunları hep birlikte sağlayacağız" dedi.

Toplum yararına çalışma kapsamında 223 temizlik görevlisini bugün işe başlattıklarına dikkat çekerek Akkurt, bakanlık tarafından ataması yapılan 60 yeni öğretmenin de bu hafta içerisinde görevlerine başlayacaklarını söyledi.