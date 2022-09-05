Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yüzüne plastik cisim düşen kadın yaralandı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ Çorlu’da komşularıyla evin önünde çay içtiği sırada yüzüne plastik bir cisim düşen kadın yaralandı.
Evinin önünde komşularıyla çay içtiği sırada N.K. isimli kadının yüzüne plastik cisim isabet etti.
Yüzünü çizen cisim nedeniyle yaralanan kadın, hastaneye gidip darp raporu aldı.
Olayla ilgili konuşan N.K., cismin yakın mesafeden birileri tarafından atıldığını ve konuyla ilgili polise gidip şikayetçi olduğunu söyledi.
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