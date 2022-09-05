Evinin önünde komşularıyla çay içtiği sırada N.K. isimli kadının yüzüne plastik cisim isabet etti.

Yüzünü çizen cisim nedeniyle yaralanan kadın, hastaneye gidip darp raporu aldı.

Olayla ilgili konuşan N.K., cismin yakın mesafeden birileri tarafından atıldığını ve konuyla ilgili polise gidip şikayetçi olduğunu söyledi.