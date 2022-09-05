Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında çocuklar sabah saatlerinde velileriyle okula geldi. Öğrenciler ile veliler, daha sonra okul binalarına alındı.

Burada öğrenci ve velilere, okul müdürü ile öğretmenleri tarafından bilgilendirme yapıldı. 17 bin 238 okul öncesi ile 24 bin 912 birinci sınıf öğrencisi eğitime başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, kentte uyum eğitimiyle 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığını söyledi.

Çocukların ortama uyması ve okulu tanıması açısından uyum eğitiminin önemli olduğunu anlatan Kahraman, yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.