Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaralı bulunan martı tedavi altına alındı
[Fotograf: AA]
Malatya'da bulunan yaralı martı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Battalgazi ilçesinde yaralı martı buldu.
Yaralı martı tedavisinin yapılması ve tekrar doğal hayata bırakılması için Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Sıradaki Haber
Yüzüne plastik cisim düşen kadın yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz