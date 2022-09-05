İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Battalgazi ilçesinde yaralı martı buldu.

Yaralı martı tedavisinin yapılması ve tekrar doğal hayata bırakılması için Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.