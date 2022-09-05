Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'deki okullarda uyum eğitimi başladı
[Fotograf: AA]
Tunceli'de 817 anaokulu ve 781 birinci sınıf öğrencisi uyum eğitimine başladı.
Sabah saatlerinde velileriyle okula giden öğrenciler, öğretmenleri tarafından karşılandı. 817 anaokulu, 781 birinci sınıf öğrencisi uyum eğitimine başladı.
Okula başlamanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, törenin ardından sınıflarına alındı.
Velilere okulların seminer salonlarında çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.
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