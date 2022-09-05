İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir binanın doğalgaz topraklama kutusundaki metal çubukların kesildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, Y.A. ve H.E'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.