Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir binanın doğalgaz topraklama kutusundaki metal çubukların kesildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olay yerine sevk edilen ekipler, Y.A. ve H.E'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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