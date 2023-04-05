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Güncel
AA 05.04.2023 16:11

Kırşehir'de öğrencilere jandarmanın faaliyetleri tanıtıldı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde öğrencilere jandarmanın faaliyetleri tanıtıldı, bazı hak ve kanunlarla ilgili bilgi verildi.

Kırşehir'de öğrencilere jandarmanın faaliyetleri tanıtıldı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçedeki özel bir okulda lise, ortaokul, ilkokul ve anaokulu öğrencileri için program düzenledi.

Programda, jandarmanın tanıtımı yapıldı, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, elektronik kelepçe, Kadın Destek Uygulaması, çevre, doğa ve hayvanları koruma ile siber suçlarla mücadeleye yönelik faaliyetler anlatıldı.

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