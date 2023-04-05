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Güncel
İHA 05.04.2023 15:58

Nine ile iki torunu mahalleliyi sahura birlikte kaldırıyor

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Kinikyeri Mahallesi'nde yaşayan Fatma Akan, 5 yıldır iki torunu ile her Ramazanda davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor.

Nine ile iki torunu mahalleliyi sahura birlikte kaldırıyor

Ramazan ayının gelmesiyle davulcuların da bayrama kadar devam eden sahur mesaileri sürüyor.

Özellikle çalar saat ya da alarm sesiyle uyanmayan vatandaşlar, davulcuların mani söyleşileriyle gözlerini açıyor. Manilerle, değişik ritimlerle ahaliyi sahura kaldıran davulculardan bir tanesi de Çameli ilçesine bağlı Kinikyeri Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Fatma Akan oldu. 5 yıldır her Ramazan ayında davulunu omzuna asan Akan, günümüzde pek çok teknolojik alet olmasına rağmen geleneği, geleceğe taşımak adına Muharrem ve Meryem Çiftçi isimli iki torunuyla her gece sokağa çıkıyor.

İki torunuyla birlikte çaldığı davulla bölge sakinlerini sahura uyandıran Akan, yaklaşık 1 buçuk saat süren mesaisi sonrası evine dönüp, ailesiyle sahur sofrasına oturuyor.

"Benim babam davulcu ve biz de aile geleneği olmuş durumda"

Davulculuğun aile mesleği haline geldiğini belirten Fatma Akan, "5 yıldır torunlarımla sahur gecesi davulumuzla dolaşıyoruz. Hava şartları ne kadar olumsuz da olsa mecburen dışarı çıkıp mani ile birlikte davul çalıyoruz. İnsanlar bahşiş verirse alıyoruz. Bahşiş vermezse istemiyoruz. Benim babam davulcu ve biz de aile geleneği olmuş durumda. Vatandaşlar uyanmasının ardından namaz kılıyor. Biz de o sırada birazcık yatıyoruz ve sonra kalkıyoruz. Bu şekilde geçim sağlıyoruz" dedi.

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