Merkeze bağlı Çayağzı köyündeki TEV Zahide Zehra Garring İlk ve Ortaokulu yöneticileri ve öğretmenleri, yüz yüze eğitim için okullarını hazırladı.

Özel solüsyonlu ilaçla dezenfekte edilen sınıflar süslendi ve öğrencilerin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okul bahçesinde duracakları yerler sosyal mesafe kuralına göre işaretlendi.

O gün öğrencilerini şiirle karşılamayı planlayan öğretmenler, "Öğrencilerimi Özledim" adlı şiirin provasını çevrim içi bağlantı ile yaptı.

Öğretmenler seslendirdikleri şiirle öğrencilerine duydukları özlemi dile getirdi.

"Öğrencilerimi Özledim' şiirini seslendireceğiz"

Okul Müdürü Murat Gürsoy, 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerini en iyi şekilde karşılayacaklarını söyledi.

Gerekli hazırlıkları yaptıklarını vurgulayan Gürsoy, "Pandemi sürecine uygun dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı. Öğretmenlerimiz ile uzun süre yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrencilerimiz için 'Öğrencilerimi Özledim' şiirini seslendireceğiz. Normalde öğrenciler öğretmenleri için şiir okur ama şimdi biz onlar için şiir okuyacağız. Okulumuz bu zorlu süreçte eğitim ve öğretime hazır duruma getirildi. Büyük bir heyecanla öğrencilerimizi bekliyoruz." dedi.