Kışla Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu öğrenilen R.Ö. ve B.M. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ö, yanındaki silahla B.M'ye ateş açtı.

Göğsüne kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan B.M, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Bu arada R.Ö. ve B.M'nin, yaklaşık bir ay önce yaşadıkları tartışmada birbirlerini baltayla darbettikleri öğrenildi.