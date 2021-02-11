Ağrı-İran kara yolunun Küpkıran Kavşağı mevkisinde akaryakıt istasyonundan çıkan Selçuk T.'nin yönetimindeki tıra, Selçuk H.'nin idaresindeki kargo kamyonu arkadan çarptı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, bir başka tırın sürücüsü Necat K. de bu araçlara çarpmamak için manevra yaparken kaldırıma çarptı.

Olayda yaralanan Necat K., hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçların vinçle yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı.