Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da ikisi tır 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da yoğun sis nedeniyle ikisi tır 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Ağrı-İran kara yolunun Küpkıran Kavşağı mevkisinde akaryakıt istasyonundan çıkan Selçuk T.'nin yönetimindeki tıra, Selçuk H.'nin idaresindeki kargo kamyonu arkadan çarptı.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, bir başka tırın sürücüsü Necat K. de bu araçlara çarpmamak için manevra yaparken kaldırıma çarptı.
Olayda yaralanan Necat K., hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan araçların vinçle yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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